सुंदर पिचई ने AI को लेकर कंपनियों को दी चेतावनी, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में तेजी से आ रहे उछाल के बीच गूगल के प्रमुख सुंदर पिचई की चेतावनी ने हलचल मचा दी है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर AI बुलबुला फट गया तो कोई भी कंपनी इसके दुष्प्रभावों से नहीं बचेगी, वे भी नहीं। पिचई ने इस तकनीक के लिए निवेश में तेजी से हो रही वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक असाधारण क्षण है, लेकिन मौजूदा उछाल में कुछ अतार्किकता भी नजर आती है।
तुलना
इंटरनेट उद्योग से की तुलना
पिचई ने इस तकनीक में बढ़ते निवेश को लेकर कहा कि इस तरह के निवेश चक्रों में AI उद्योग ओवरशूट (सीमा को पार करना) कर सकता है। उन्होंने कहा, "हम अभी इंटरनेट पर नजर डाल सकते हैं। स्पष्ट रूप से बहुत अधिक निवेश हुआ था, लेकिन हममें से कोई भी यह सवाल नहीं उठाएगा कि क्या इंटरनेट अत्यधिक था।" उन्होंने बताया कि AI में भी ऐसा ही होने की उम्मीद है, लेकिन इसमें कुछ अतार्किक तत्व चिंता पैदा करते हैं।
तैयारी
नुकसान से बचने के लिए गूगल ने की तैयारी
पिचई ने कहा कि AI बाजार में किसी भी उथल-पुथल से निपटने के लिए गूगल का अपना अनूठा मॉडल, जिसमें उसने चिप्स से लेकर यूट्यूब डाटा, मॉडल, अग्रणी विज्ञान और अपनी स्वयं की पूर्ण प्रौद्योगिकी का स्वामित्व है। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन के प्रमुख जेमी डिमन की चेतावनी के बाद आई है, जिन्होंने पिछले महीने कहा था कि AI में निवेश लाभदायक होगा, लेकिन उद्योग में लगाया गया कुछ पैसा शायद बर्बाद हो जाएगा।