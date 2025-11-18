सुंदर पिचई ने AI उद्योग में अचानक से बढ़ते निवेश को लेकर चेतावनी दी है (तस्वीर: एक्स/@Vjay031)

सुंदर पिचई ने AI को लेकर कंपनियों को दी चेतावनी, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में तेजी से आ रहे उछाल के बीच गूगल के प्रमुख सुंदर पिचई की चेतावनी ने हलचल मचा दी है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर AI बुलबुला फट गया तो कोई भी कंपनी इसके दुष्प्रभावों से नहीं बचेगी, वे भी नहीं। पिचई ने इस तकनीक के लिए निवेश में तेजी से हो रही वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक असाधारण क्षण है, लेकिन मौजूदा उछाल में कुछ अतार्किकता भी नजर आती है।