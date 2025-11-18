OpenAI के कर्मचारियों को शेयर दान करने की मिली अनुमति, कई सालों से लगी थी रोक
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बाद अब अपने शेयरों को दान करने का मौका मिला गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने हाल ही में एक ईमेल भेजकर पात्र शेयरधारक वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को सूचित किया है कि वे इसमें भाग ले सकते हैं। इस फैसले से कुछ कर्मचारी अपने शेयरों का बड़ा हिस्सा दान कर सकते हैं। कंपनी के शेयर का मूल्य लगभग 483 डॉलर (करीब 42,500 रुपये) हो गया है।
परेशानी
कम मिलेगा कर्मचारियों को समय
द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI ने इक्विटी नियंत्रण को लेकर व्यापक चिंताओं के कारण शेयरों को दान करने पर रोक लगाई थी। कुछ कर्मचारी गैर-अपमानजनक समझौतों का उल्लंघन करने पर शेयरों की संभावित वापसी को लेकर चिंतित थे। इसको लेकर स्लैक प्लेटफॉर्म और बैठकों में शेयर दान न कर पाने पर निराशा व्यक्त की। कंपनी ने आखिरकार दबाव के आगे झुकते हुए इक्विटी टीम की ओर से ईमेल भेजकर शेयर दान करने की अनुमति दे दी है।
ऑफर
नियुक्ति के समय दिया था ऑफर
इस 2019 में 6 अंकों वाली इक्विटी डील पाने वाले कर्मचारियों को लाखों डॉलर दान में देने का मौका मिल सकता है। सूत्र ने बताया कि कंपनी अपने वादे को पूरा करने में लगभग 18 महीने की देरी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इक्विटी का धर्मार्थ दान एक ऐसी चीज है, जिसका इस्तेमाल कंपनी पहले भी नए कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए करती रही है।