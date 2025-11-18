OpenAI ने कर्मचारियों को शेयर दान करने की अनुमति दे दी है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

OpenAI के कर्मचारियों को शेयर दान करने की मिली अनुमति, कई सालों से लगी थी रोक

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बाद अब अपने शेयरों को दान करने का मौका मिला गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने हाल ही में एक ईमेल भेजकर पात्र शेयरधारक वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को सूचित किया है कि वे इसमें भाग ले सकते हैं। इस फैसले से कुछ कर्मचारी अपने शेयरों का बड़ा हिस्सा दान कर सकते हैं। कंपनी के शेयर का मूल्य लगभग 483 डॉलर (करीब 42,500 रुपये) हो गया है।