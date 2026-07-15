सन फार्मा को दक्षिण अफ्रीका में मिली डायबिटीज की जेनेरिक दवा को मंजूरी

सेमाग्लूटाइड 2 अलग-अलग क्षमता (2mg/1.5ml और 4mg/3ml) के इस्तेमाल में आसान पेन के रूप में मिलेगी। इससे मरीजों को अपनी डायबिटीज को नियंत्रित करने में काफी आसानी होगी।

दक्षिण अफ्रीका में बदलती जीवनशैली के कारण डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बात पर सन फार्मा के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) आलोक संघवी ने कहा कि यह अलग-अलग बाजारों के लिए जटिल और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं बनाने की कंपनी की क्षमता को दिखाता है।