सुमैक्स इंजीनियरिंग का IPO निवेशकों को दे सकता है 32 फीसदी तक मुनाफा
वाहन निर्माताओं और ऑटो-रिफिनिश बाजार के लिए उत्पाद बनाने और बेचने वाली सुमैक्स इंजीनियरिंग ने हाल ही में अपना लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खोला है।
यह IPO शुक्रवार (28 अगस्त) को बंद हो जाएगा। कंपनी अपने शेयर की कीमत 95 से 101 रुपये के बीच तय की है।
इसमें कम से कम 1.21 लाख रुपये का निवेश करना होगा, जो 1,200 शेयरों के बराबर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उम्मीद है कि यह शेयर बाजार में 32 फीसदी के अच्छे फायदे के साथ लिस्ट हो सकता है।
राजस्थान और हरियाणा में होगा विस्तार
सुमैक्स इंजीनियरिंग अपनी ज्यादातर पूंजी का इस्तेमाल राजस्थान और हरियाणा में अपनी फैक्टरी को बढ़ाने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने के लिए करने की योजना बना रही है।
वित्तीय वर्ष 2026 में कंपनी का मुनाफा 28 फीसदी बढ़कर 12.76 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि उसकी कुल आय 148.34 करोड़ रुपये रही।
सुमैक्स की स्थापना 1994 में हुई थी। यह कंपनी तमिलनाडु और हरियाणा में अपने प्लांट से दुनियाभर में उत्पाद निर्यात करती है। शेयरों की लिस्टिंग की बात करें तो इसकी संभावित तारीख 2 सितंबर तय की गई है।