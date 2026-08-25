सुमैक्स इंजीनियरिंग का IPO निवेशकों को दे सकता है 32 फीसदी तक मुनाफा

वाहन निर्माताओं और ऑटो-रिफिनिश बाजार के लिए उत्पाद बनाने और बेचने वाली सुमैक्स इंजीनियरिंग ने हाल ही में अपना लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खोला है।

यह IPO शुक्रवार (28 अगस्त) को बंद हो जाएगा। कंपनी अपने शेयर की कीमत 95 से 101 रुपये के बीच तय की है।

इसमें कम से कम 1.21 लाख रुपये का निवेश करना होगा, जो 1,200 शेयरों के बराबर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उम्मीद है कि यह शेयर बाजार में 32 फीसदी के अच्छे फायदे के साथ लिस्ट हो सकता है।