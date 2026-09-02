सुमैक्स इंजीनियरिंग के शेयर 10 फीसदी बढ़त के साथ हुए लिस्ट

सुमैक्स इंजीनियरिंग के शेयर ने बुधवार (2 सितंबर) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) कीमत के मुकाबले 9.9 फीसदी की बढ़त के साथ एक्सचेंजों पर अच्छी शुरुआत की। शेयर 111 रुपये पर लिस्ट हुए, जबकि इनका तय इश्यू प्राइस 101 रुपये था। IPO में 42.91 लाख नए शेयर (कुल 43.34 करोड़ रुपये) और 9.96 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल (कुल 10.06 करोड़ रुपये) शामिल था, जिससे कुल इश्यू साइज 53.40 करोड़ रुपये हो गया।