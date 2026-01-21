LOADING...
सुधा मूर्ति ने डीपफेक वीडियो को लेकर दी चेतावनी, जानिए क्या है मामला
लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 21, 2026
05:22 pm
क्या है खबर?

राज्यसभा सांसद और इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए गए उनके वीडियो के बारे में लोगों को आगाह किया है। फेसबुक पर शेयर की गई इन डीपफेक वीडियो के जरिए उन्हें वित्तीय निवेश योजनाओं का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। मूर्ति ने स्पष्ट किया कि वह कभी भी निवेश के बारे में बात नहीं करती हैं और इन फर्जी वीडियो में किए गए दावे पूरी तरह से झूठे हैं।

चेतावनी 

डीपफेक वीडियो को लेकर दी हिदायत

प्रख्यात लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति ने दावा किया कि फेसबुक पर प्रसारित हो रहे ये वीडियो उनकी सहमति के बिना AI का उपयोग करके बनाए गए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी निवेश सलाह को विश्वसनीय बैंकों या आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करें। एक्स पर एक वीडियो में सांसद ने बताया कि उनके कई परिचितों ने फर्जी वीडियो में किए गए वादों के आधार पर पैसा निवेश किया और गंवा दिया।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें मूर्ति ने क्या कहा?

सलाह 

निवेश करने वालों को दी सलाह 

मूर्ति ने लोगों को सचेत करते हुए कहा, "कृपया इन भ्रामक वीडियो के आधार पर कोई भी वित्तीय निर्णय न लें। आपको ऐसी कोई कंटेंट दिखाई दे तो उसकी रिपोर्ट करें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।" फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन डीपफेक वीडियो में मूर्ति को उच्च लाभ का वादा करने वाली स्कीम्स का समर्थन करते हुए दिखाया है। इनमें ऐसे लिंक होते हैं, जो डाटा चुराने के लिए यूजर्स को फर्जी वेबसाइट्स पर ले जाते हैं।

