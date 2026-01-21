सुधा मूर्ति ने डीपफेक वीडियो को लेकर दी चेतावनी, जानिए क्या है मामला

प्रख्यात लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति ने दावा किया कि फेसबुक पर प्रसारित हो रहे ये वीडियो उनकी सहमति के बिना AI का उपयोग करके बनाए गए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी निवेश सलाह को विश्वसनीय बैंकों या आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करें। एक्स पर एक वीडियो में सांसद ने बताया कि उनके कई परिचितों ने फर्जी वीडियो में किए गए वादों के आधार पर पैसा निवेश किया और गंवा दिया।

I want to alert you to fake videos circulating online that falsely use my image and voice to promote financial schemes and investments. These are deepfakes created without my knowledge or consent. Please do not make any financial decisions based on these fraudulent videos. I urge… pic.twitter.com/JyJTIR78wQ

सलाह

निवेश करने वालों को दी सलाह

मूर्ति ने लोगों को सचेत करते हुए कहा, "कृपया इन भ्रामक वीडियो के आधार पर कोई भी वित्तीय निर्णय न लें। आपको ऐसी कोई कंटेंट दिखाई दे तो उसकी रिपोर्ट करें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।" फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन डीपफेक वीडियो में मूर्ति को उच्च लाभ का वादा करने वाली स्कीम्स का समर्थन करते हुए दिखाया है। इनमें ऐसे लिंक होते हैं, जो डाटा चुराने के लिए यूजर्स को फर्जी वेबसाइट्स पर ले जाते हैं।