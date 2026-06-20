क्यों यूरोपीय शेयर बाजार को मिल रही अच्छी बढ़त? बिज़नेस Jun 20, 2026

यूरोपीय शेयर बाजार में यह महीना काफी शानदार रहा है। प्रमुख सूचकांक स्टॉक्स यूरोप 600 में 1.5 फीसदी की उछाल दर्ज की गई है। इसके पीछे की प्रमुख वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद भू-राजनीतिक तनाव कम होना है। इस समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला गया है।

दूसरा बड़ा कारण पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतों में आई करीब 30 फीसदी की भारी गिरावट। इस गिरावट से ऊर्जा आपूर्ति को चिंताएं कम हुई हैं और इसने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत दी है। खासकर तब जब अमेरिकी बाजार का S&P 500 इंडेक्स 1 फीसदी गिर गया है।