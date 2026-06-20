क्यों यूरोपीय शेयर बाजार को मिल रही अच्छी बढ़त?

क्यों यूरोपीय शेयर बाजार को मिल रही अच्छी बढ़त?
यूरोपीय शेयर बाजार में यह महीना काफी शानदार रहा है। प्रमुख सूचकांक स्टॉक्स यूरोप 600 में 1.5 फीसदी की उछाल दर्ज की गई है। इसके पीछे की प्रमुख वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद भू-राजनीतिक तनाव कम होना है। इस समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला गया है।
दूसरा बड़ा कारण पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतों में आई करीब 30 फीसदी की भारी गिरावट। इस गिरावट से ऊर्जा आपूर्ति को चिंताएं कम हुई हैं और इसने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत दी है। खासकर तब जब अमेरिकी बाजार का S&P 500 इंडेक्स 1 फीसदी गिर गया है।
बैंक, उद्योग और मीडिया कंपनियों में उछाल
यूरोप में अभी बैंक, औद्योगिक और मीडिया सेक्टर की कंपनियां सबसे आगे चल रही हैं, इन्हें काफी फायदा मिल रहा है।
दूसरी तरफ, यूटिलिटीज कंपनियों में कोई खास तेजी या हलचल देखने को नहीं मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स और बार्कलेज PLC जैसे बड़े बाजार विश्लेषक भी यूरोपीय बाजारों को लेकर काफी उत्साहित हैं।
यह बात भी है कि अमेरिकी शेयरों के मुकाबले यूरोपीय शेयर काफी कम दाम पर मिल रहे हैं। दरअसल, यूरोप का प्राइस-टू-अर्निंग्स रेशियो अमेरिका की तुलना में करीब 25 फीसदी कम है।