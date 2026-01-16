बजट 2026 के लिए रविवार को भी खुला रहेगा शेयर बाजार

भारतीय शेयर बाजार बजट वाले दिन रविवार 1 फरवरी को भी खुला रहेगा, जो आम दिनों से अलग होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने साफ किया है कि बजट पेश होने के कारण उस दिन कारोबार कराया जाएगा। आमतौर पर रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रहता है, लेकिन इस बार निवेशक शेयरों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। दोनों एक्सचेंजों के अनुसार, बाजार सुबह 09:15 बजे खुलेगा और दोपहर 03:30 बजे बंद होगा।

सर्कुलर NSE ने जारी किया सर्कुलर NSE ने इस संबंध में एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर बताया है कि 1 फरवरी, 2026 को ट्रेडिंग पूरी तरह सामान्य समय पर होगी। लोकसभा स्पीकर पहले ही यह बतार चुके हैं कि उसी दिन सुबह 11:00 बजे यूनियन बजट पेश किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से 1 फरवरी बजट पेश करने की तय तारीख बन गई है। ऐसे खास मौकों पर पहले भी बाजार खुले रखे गए हैं, ताकि निवेशकों और ट्रेडर्स को किसी तरह की असुविधा न हो।

तैयारी नौवां बजट और आर्थिक सर्वे की तैयारी बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां यूनियन बजट होगा। बजट से पहले सरकार हर साल की तरह आर्थिक सर्वे जारी करेगी। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मीडिया को देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी देंगे। यूनियन बजट में सरकार की आय, खर्च और घाटे का पूरा ब्यौरा होता है। इसके साथ ही आने वाले वित्त वर्ष की योजनाएं, नई स्कीमें और नीतियां भी लोगों के सामने रखी जाती हैं।

