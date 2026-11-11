शेयर बाजार में सेंसेक्स 1,300 अंक से ज्यादा उछला, क्या है तेजी की वजह?

बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है।

मंगलवार को ब्रेंट क्रूड का भाव 2 महीने के निचले स्तर 89.16 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था। अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई की आशंका कम किए जाने से तेल की आपूर्ति बाधित होने का डर कम हुआ है।

हालांकि, बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई और भाव करीब 92 डॉलर रहा।