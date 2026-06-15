शेयर बाजार: अमेरिका-ईरान शांति समझौते की घोषणा से सेंसेक्स 1,100 अंक उछला

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होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने से बढ़ा भरोसा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की घोषणा की है। यह मार्ग दुनिया की बड़ी तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले 108 दिनों से जारी तनाव के कारण ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई थी। अब सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद से वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसी सकारात्मक माहौल का असर भारतीय बाजार में भी दिखाई दे रहा है और निवेशक खरीदारी कर रहे हैं।