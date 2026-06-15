शेयर बाजार: अमेरिका-ईरान शांति समझौते की घोषणा से सेंसेक्स 1,100 अंक उछला
क्या है खबर?
अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में करीब 1,100 अंकों की तेजी दर्ज की गई। सुबह 09:15 बजे के करीब सेंसेक्स 1,097 अंक चढ़कर 76,625 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 भी 336 अंकों की बढ़त के साथ 23,958 के स्तर पर पहुंच गया। निवेशकों ने इस खबर का जोरदार स्वागत किया है।
एशियाई बाजार
एशियाई बाजारों की तेजी का भी मिला सहारा
भारतीय बाजार को एशिया के दूसरे शेयर बाजारों से भी मजबूत समर्थन मिला है। जापान का निक्केई इंडेक्स 4 प्रतिशत से ज्यादा उछलकर रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी 4.3 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार करता दिखा। ऑस्ट्रेलिया के ASX200 इंडेक्स में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में आई इस मजबूती का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ।
वजह
तेल कीमतों में गिरावट बनी तेजी की बड़ी वजह
शेयर बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट मानी जा रही है। शांति समझौते के बाद ब्रेंट क्रूड करीब 4 प्रतिशत गिरकर 84 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड भी 4 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल सस्ता होने से महंगाई और आयात बिल कम होने की उम्मीद बढ़ी है। इससे निवेशकों का रुख सकारात्मक हुआ।
अन्य वजह
होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने से बढ़ा भरोसा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की घोषणा की है। यह मार्ग दुनिया की बड़ी तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले 108 दिनों से जारी तनाव के कारण ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई थी। अब सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद से वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसी सकारात्मक माहौल का असर भारतीय बाजार में भी दिखाई दे रहा है और निवेशक खरीदारी कर रहे हैं।