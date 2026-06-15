तेल कीमतों में आई 4 प्रतिशत तक गिरावट

अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4 प्रतिशत तक गिरावट

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:50 am Jun 15, 202608:50 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमति बनने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार (15 जून) को ब्रेंट क्रूड 3.95 प्रतिशत गिरकर 83.88 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड 4.68 प्रतिशत टूटकर 80.91 डॉलर प्रति बैरल रह गया। इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों बेंचमार्क तेल कीमतों में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली थी।