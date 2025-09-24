LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / शेयर बाजार: सेंसेक्स में 300 अंक की बढ़त, क्या है तेजी की वजह?
शेयर बाजार: सेंसेक्स में 300 अंक की बढ़त, क्या है तेजी की वजह?
सेंसेक्स में 300 अंक की बढ़त (तस्वीर: फ्रीपिक)

शेयर बाजार: सेंसेक्स में 300 अंक की बढ़त, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 24, 2025
03:11 pm
क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (24 सितंबर) बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 300 अंक ऊपर चढ़ा और निफ्टी 25,100 के पास पहुंचा। दोपहर 01:30 बजे सेंसेक्स 81,925 पर था, जबकि निफ्टी 25,131 पर कारोबार कर रहा था। लगभग 1,549 शेयरों में तेजी, 2,130 में गिरावट और 128 में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेंसेक्स का इंट्राडे निचला स्तर 81,607 और निफ्टी का 25,027 रहा।

#1

मूल्य खरीदारी का असर

सुबह कमजोरी के बाद दोपहर में व्यापक खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया। खासतौर पर FMCG और IT सेक्टर में बढ़त दिखी। निफ्टी IT इंडेक्स सुबह की गिरावट से उबरकर दिन के उच्च स्तर पर पहुंचा। निवेशकों को अमेरिकी H-1B वीजा चयन प्रक्रिया में बदलाव और नए आवेदनों पर प्रस्तावित 1 लाख डॉलर शुल्क की खबर के बावजूद खरीदारी का रुझान दिखा। इस कारण बाजार दिन के निचले स्तर से ऊपर लौट सका।

#2

सकारात्मक वैश्विक संकेत

एशियाई बाजारों से मिले अच्छे संकेतों ने भारतीय बाजार को मजबूती दी। वॉल स्ट्रीट में शुरुआती गिरावट के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर शेयरों में उत्साह बना रहा। हांगकांग और चीन के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। अलीबाबा द्वारा नया AI मॉडल पेश करने के बाद उसके शेयरों में बढ़त आई। साथ ही नैस्डैक, डॉव जोन्स और S&P 500 फ्यूचर्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा।

#3

HSBC का सकारात्मक अनुमान

वैश्विक निवेश बैंक HSBC ने भारतीय इक्विटी को 'न्यूट्रल' से अपग्रेड कर 'ओवरवेट' रेटिंग दी। बैंक ने 2026 के अंत तक सेंसेक्स को 94,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया, जो मौजूदा स्तर से लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। उसने 2025 के अंत का लक्ष्य 85,130 तय किया। HSBC का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर बहुत कम असर पड़ेगा। यह अपग्रेड जनवरी में की गई पिछली डाउनग्रेडिंग के आठ महीने बाद आया है।