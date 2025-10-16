शेयर बाजार: सेंसेक्स में 450 अंकों की तेजी दर्ज, क्या है इस बढ़त की वजह

भारतीय शेयर बाजार में आज (16 अक्टूबर) सुबह ही बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में 450 अंकों की बढत के साथ 83,064.41 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 130 अंक की बढ़त के साथ 25,455.70 पर पहुंच गया। टाइटन, अडाणी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे प्रमुख शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई। निवेशकों में उत्साह देखा गया और कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रही।

#1 बैंकिंग शेयरों का योगदान आज बाजार में तेजी का एक बड़ा कारण बैंकिंग शेयरों में मजबूती रही। निजी और सरकारी बैंक के शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई, जिससे बैंक निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र में संभावित विलय की खबरों ने भी निवेशकों का उत्साह बढ़ाया। बैंक के मजबूत प्रदर्शन और बढ़ते ऋण, निवेशकों की सकारात्मक धारणा और खरीदारी के लिए मुख्य वजह बनी, जिससे पूरे बाजार में तेजी का माहौल बना रहा।

#2 वैश्विक संकेत और FII निवेश आज बाजार में तेजी का दूसरा कारण सकारात्मक वैश्विक संकेत और विदेशी निवेशकों की सक्रियता रही। वॉल स्ट्रीट और अन्य एशियाई बाजारों में रातोंरात बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा, विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयरों की खरीदारी ने भी बाजार को सहारा दिया। यह बाहरी समर्थन रुपये को मजबूत करने और बाजार में तरलता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा और बाजार में स्थिर बढ़त देखने को मिली।