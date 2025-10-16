आज फिर नई ऊंचाई पर पहुंची सोना-चांदी की कीमतें, निवेशकों को क्या करना चाहिए?

सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज (16 अक्टूबर) फिर वैश्विक बाजार में और MCX पर सोना और चांदी नए उच्च स्तर पर पहुंच गए। दिसंबर वायदा सोना 1,28,395 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,64,150 रुपये प्रति किलोग्राम के शिखर पर कारोबार कर रही है। सुबह 09:30 बजे तक सोना 0.60 प्रतिशत और चांदी 1 प्रतिशत बढ़कर खुला, जिससे निवेशकों में उत्साह बना।

वजह सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? सोने और चांदी की कीमतों में कुछ दिनों से हो रही बढ़ोतरी के पीछे डॉलर की कमजोरी, भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव निवेशकों को सुरक्षित विकल्पों की ओर खींच रहे हैं। डॉलर में गिरावट से पीली धातु विदेशी मुद्रा में सस्ती हो गई। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और राजनीतिक घटनाओं ने निवेशकों की मांग और बढ़ा दी है।

सुझाव निवेशकों को क्या करना चाहिए? विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी में निवेश का नजरिया अभी भी ठीक है। इस समय निवेशक 1.25 लाख रुपये से 1.27 लाख रुपये के बीच सोना और 1.59 लाख रुपये से 1.62 लाख रुपये के बीच चाँदी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान रखकर नुकसान को कम किया जा सकता है। निवेशक इस समय सोच-समझकर और धैर्य के साथ निवेश करें, ताकि आने वाले समय में अच्छा फायदा मिल सके।