शेयर बाजार: 6 दिनों में 2,300 अंक टूटा सेंसेक्स, निवेशकों का हुआ इतना नुकसान

भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 6 दिनों की लगातार बिकवाली में सेंसेक्स 2,300 अंक टूटकर गिर गया, जबकि निफ्टी 675 अंक कम हुआ। इस दौरान निवेशकों की काल्पनिक संपत्ति लगभग 12.44 लाख करोड़ रुपये घट गई। सभी सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 18 सितंबर के 465.73 लाख करोड़ रुपये से घटकर 453.29 लाख करोड़ रुपये हो गया। बाजार में तेजी और मंदी दोनों ही निवेशकों की चिंता का केंद्र बनी हुई है।

#1 अमेरिकी टैरिफ और जुर्माने का असर गिरावट के प्रमुख कारणों में अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशतटैरिफ शामिल है। इसके साथ 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और रूस से सस्ते तेल आयात पर 25 प्रतिशत जुर्माना भी है। इन टैरिफ और शुल्कों का असर कपड़ा, रत्न, आभूषण और झींगा जैसे निर्यातक क्षेत्रों पर पड़ा। इसके अलावा, ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने फार्मा क्षेत्र को भी निशाना बनाया, जिससे बाजार में निवेशकों की धारणा नकारात्मक हो गई और बिकवाली में तेजी आई।

#2 सेवा क्षेत्र और H-1B वीजा शुल्क का प्रभाव IT और सेवा क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ा, क्योंकि अमेरिका ने H-1B वीजा के नवीनीकरण शुल्क को 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) तक बढ़ा दिया। IT शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसका असर पूरे शेयर बाजार पर पड़ा। इसके अलावा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा लगातार शेयर बेचना और रुपये की कमजोरी ने भी बाजार की धारणा को कमजोर किया। निवेशकों में अस्थिरता बनी रही और बाजार सीमित दायरे में ही रहा।