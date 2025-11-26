शेयर बाजार: सेंसेक्स में सुबह-सुबह 700 अंकों का उछाल, क्या है तेजी की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (26 नवंबर) सुबह-सुबह बड़ी बढ़त देखने को मिली। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा चढ़ गया। सुबह 10:50 बजे सेंसेक्स 760 अंक ऊपर 85,347 पर था और निफ्टी 236 अंक बढ़कर 26,121 पर पहुंच गया। लगभग 2,530 शेयरों में बढ़त दिखी, जबकि 939 शेयर गिरे और 156 शेयर बिना बदलाव के रहे। यह तेजी बाजार में पूरे दिन पॉजिटिव माहौल के संकेत दे रही है।

फेड रेट फेड रेट में कटौती की उम्मीद से बाजार को सहारा आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका में फेड रेट में संभावित कटौती है, जिसकी उम्मीद बढ़ गई है। कम ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को भारत जैसे उभरते बाजारों की तरफ आकर्षित करती हैं। IT और मेटल शेयरों में मजबूत खरीदारी देखी गई, क्योंकि दोनों सेक्टर रेट कट से जुड़ी ग्लोबल डिमांड से फायदा उठाते हैं। एशियाई बाजारों में भी करीब 1 प्रतिशत की मजबूती दिखी, जिसने भारतीय बाजार को अतिरिक्त सपोर्ट दिया।

घरेलू सेक्टर्स घरेलू सेक्टर्स में जोरदार तेजी घरेलू रेट-सेंसिटिव सेक्टर जैसे बैंकिंग, वित्त, ऑटो, रियल्टी और उपभोक्ता शेयरों में 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 63 डॉलर से नीचे आ गई, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर लागत का दबाव कम होने की उम्मीद है। कम तेल कीमतों का फायदा उन सेक्टरों को मिलता है जहां ईंधन लागत बड़ा हिस्सा होती है। इसके साथ ही स्मॉल-कैप और मिड-कैप इंडेक्स भी करीब 1 प्रतिशत ऊपर ट्रेड कर रहे थे।