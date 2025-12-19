शेयर बाजार: सेंसेक्स सुबह-सुबह 500 से अधिक अंक उछला, क्या है तेजी की वजह? 

भारतीय शेयर बाजार में आज (19 दिसंबर) सुबह-सुबह बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 500 से अधिक अंकों की उछाल दर्ज हुई है। सुबह 11:00 बजे सेंसेक्स करीब 550 अंक चढ़कर 85,026 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 151 अंकों की बढ़त के साथ 25,966 पर कारोबार करता दिखा। लगातार 3 सत्रों की गिरावट के बाद आई तेजी निवेशकों के भरोसे में सुधार का संकेत मानी जा रही है।

अमेरिकी महंगाई अमेरिकी महंगाई से मिली राहत बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आई राहत भरी खबरें हैं। नवंबर महीने में अमेरिकी महंगाई दर उम्मीद से कम रही, जिससे फेडरल रिजर्व के आगे ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। कम ब्याज दरों का मतलब है कि निवेशक उभरते बाजारों की ओर ज्यादा रुख करते हैं। इसी उम्मीद ने भारतीय बाजार को सपोर्ट दिया और निवेशकों का सेंटिमेंट सकारात्मक बना, जिससे शुरुआती कारोबार में मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही है।

निवेश मजबूत रुपया और विदेशी निवेश तेजी के पीछे एक अहम कारण भारतीय रुपये की मजबूती भी है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार तीसरे दिन 90.15 के स्तर पर जाकर 10 पैसे मजबूत हुआ, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। रुपये में मजबूती से आयात महंगाई का डर कम होता है और विदेशी पूंजी के लिए बाजार आकर्षक बनता है। इसके साथ ही, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार दूसरे दिन खरीदारी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी बाजार को मजबूत सहारा दिया है।

