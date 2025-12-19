क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी छुट्टियों की योजना कैसे बनाएं?

छुट्टी की प्लानिंग अब पहले से पूरा पैसा देने तक सीमित नहीं रही है। सही तरीके से इस्तेमाल किया गया क्रेडिट कार्ड यात्रा को आसान बना सकता है। इससे कैश फ्लो संभालने, रिवॉर्ड पाने और खर्च घटाने में मदद मिलती है। हालांकि, इसके लिए साफ क्रेडिट हिस्ट्री और समय पर बिल भुगतान जरूरी है। अगर प्लानिंग समझदारी से की जाए, तो क्रेडिट कार्ड छुट्टियों को आरामदायक बना सकता है और बाद में आर्थिक दबाव भी नहीं बढ़ाता।

#1 रिवॉर्ड पॉइंट्स और ट्रैवल फायदे कई क्रेडिट कार्ड खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयर माइल्स और होटल पॉइंट्स देते हैं। इनका सही इस्तेमाल फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग में किया जा सकता है। लिमिटेड ऑफर के दौरान पॉइंट्स को माइल्स में बदलने से ज्यादा फायदा मिलता है। को-ब्रांडेड कार्ड जल्दी पॉइंट्स जमा करने में मदद करते हैं। अगर रिडेम्पशन वैल्यू ठीक से समझी जाए, तो कुल ट्रैवल खर्च काफी कम हो सकता है। इससे यात्रा का अनुभव बेहतर और किफायती दोनों बनता है।

#2 EMI और खास ऑफर का सही इस्तेमाल होटल, फ्लाइट और टूर पैकेज जैसे बड़े खर्च क्रेडिट कार्ड EMI में बदले जा सकते हैं, जिससे एक साथ ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। कई ट्रैवल पोर्टल नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी देते हैं। इसके अलावा, बैंक समय-समय पर कैशबैक और डिस्काउंट ऑफर लाते हैं। सही ऑफर चुनने से बचत बढ़ती है और बजट संतुलित रहता है। यह तरीका खासतौर पर त्योहारों और पीक सीजन में काफी मददगार साबित होता है।

