शेयर बाजार: सुबह-सुबह सेंसेक्स में 350 अंकों की बढ़त, क्या है तेजी की वजह?

शेयर बाजार: सुबह-सुबह सेंसेक्स में 350 अंकों की बढ़त, क्या है तेजी की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (18 सितंबर) सुबह-सुबह बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 350 अंकों की बढ़त के साथ ऊपर पहुंच गया। खबर लिखे जाने तक सुबह 10:30 बजे सेंसेक्स 318 अंकों की बढ़त के साथ 83,012 पर था, जबकि निफ्टी 86 अंकों की बढ़त के साथ 25,416 पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में 1,600 से ज्यादा शेयरों में तेजी देखी गई।
असर
अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती का असर
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की है और दरें 4 से 4.25 प्रतिशत के बीच आ गई हैं। कई वर्षों में यह पहली बड़ी कटौती है। फेड ने आगे और दो संभावित कटौतियों का संकेत दिया है, जिससे वैश्विक पूंजी प्रवाह और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। कम ब्याज दरें विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे भारतीय बाजार को मजबूती मिल रही है और निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।
खरीदारी
IT शेयरों में जोरदार खरीदारी
अमेरिकी दरों में कमी का सीधा फायदा भारतीय IT कंपनियों को हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने की संभावना भारतीय IT निर्यातकों के लिए सकारात्मक संकेत है। शुरुआती कारोबार में TCS, इंफोसिस, HCL टेक और विप्रो जैसे दिग्गज IT शेयरों में लगभग 2 प्रतिशत तक तेजी आई। निफ्टी IT इंडेक्स में सबसे अधिक उछाल दर्ज किया गया। निवेशकों का रुझान तकनीकी शेयरों की ओर बढ़ने से बाजार को सहारा मिला।
अन्य
अन्य सेक्टरों में भी तेजी
फार्मा, रियल एस्टेट और वित्तीय शेयरों में मजबूती दिखी। ब्याज दरों में कटौती से डॉलर कमजोर हो सकता है, जिससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। घरेलू निवेशक भी कम अस्थिरता और बेहतर आर्थिक संकेतों से खरीदारी कर रहे हैं। धातु और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग शेयरों में थोड़ी गिरावट रही, लेकिन अन्य सेक्टरों की मजबूती से बाजार में समग्र बढ़त बनी रही और तेजी का यह सिलसिला लगातार तीसरे सत्र तक जारी है।