शेयर बाजार: सेंसेक्स में सुबह-सुबह 300 अंकों की बढ़त, जानिए क्या है वजह

सेंसेक्स में सुबह-सुबह 300 अंकों की बढ़त (तस्वीर: फ्रीपिक)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 01, 2025
11:39 am
क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज (1 सितंबर) बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 300 अंक से अधिक की तेजी आई और यह 80,100 के करीब पहुंच गया। निफ्टी भी 100 अंक से अधिक चढ़कर 24,500 के स्तर को पार कर गया। मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी करीब 1 प्रतिशत की मजबूती दिखी। FMCG को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं।

GDP और वैल्यू बायिंग का असर

बाजार में तेजी की बड़ी वजह हाल ही में आए मजबूत GDP आंकड़े हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी, जो पिछले 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसके साथ ही लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद निवेशकों ने वैल्यू बायिंग की, यानी गिरे हुए अच्छे शेयरों में खरीदारी की, जिससे बाजार को और मजबूती मिली।

वैश्विक संकेतों से सहारा

विदेशी कारकों का भी भारतीय बाजार पर सकारात्मक असर पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की चीन में SCO शिखर सम्मेलन में मौजूदगी और चीन-भारत रिश्तों में नरमी से निवेशकों की धारणा बेहतर हुई। वहीं अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को अवैध करार दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर राहत मिली। इससे भारतीय बाजारों को सहारा मिला और निवेशकों को भरोसा बढ़ा कि आने वाले समय में व्यापारिक माहौल स्थिर रह सकता है।

IT शेयर और GST उम्मीदें

IT शेयरों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी IT इंडेक्स के सभी 10 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जिनमें एम्फैसिस सबसे आगे रहा। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने IT सेक्टर को सहारा दिया। 3-4 सितंबर को GST परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें कर संरचना सरल करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार कई सेक्टरों को मजबूती देंगे और बाजार को सपोर्ट करेंगे।