शेयर बाजार: सेंसेक्स में सुबह-सुबह 300 अंकों की बढ़त, जानिए क्या है वजह

भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज (1 सितंबर) बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 300 अंक से अधिक की तेजी आई और यह 80,100 के करीब पहुंच गया। निफ्टी भी 100 अंक से अधिक चढ़कर 24,500 के स्तर को पार कर गया। मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी करीब 1 प्रतिशत की मजबूती दिखी। FMCG को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं।

#1 GDP और वैल्यू बायिंग का असर बाजार में तेजी की बड़ी वजह हाल ही में आए मजबूत GDP आंकड़े हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी, जो पिछले 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसके साथ ही लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद निवेशकों ने वैल्यू बायिंग की, यानी गिरे हुए अच्छे शेयरों में खरीदारी की, जिससे बाजार को और मजबूती मिली।

#2 वैश्विक संकेतों से सहारा विदेशी कारकों का भी भारतीय बाजार पर सकारात्मक असर पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की चीन में SCO शिखर सम्मेलन में मौजूदगी और चीन-भारत रिश्तों में नरमी से निवेशकों की धारणा बेहतर हुई। वहीं अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को अवैध करार दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर राहत मिली। इससे भारतीय बाजारों को सहारा मिला और निवेशकों को भरोसा बढ़ा कि आने वाले समय में व्यापारिक माहौल स्थिर रह सकता है।