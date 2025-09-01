व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 51.50 रुपये की कटौती

व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 51.50 रुपये की कटौती, जानिए अपने शहर में कीमत

लेखन गजेंद्र 09:53 am Sep 01, 202509:53 am

क्या है खबर?

तेल कंपनियों ने दुकानदारों को राहत देते हुए 1 सितंबर से 19 किलो वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। दिल्ली समेत अन्य शहरों में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर 51.50 रुपये तक सस्ते किए गए हैं। नए दाम सोमवार से ही लागू हो जाएंगे। कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। उसकी कीमत पहले की तरह है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दाम घटाती-बढ़ाती हैं।