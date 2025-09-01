व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 51.50 रुपये की कटौती, जानिए अपने शहर में कीमत
क्या है खबर?
तेल कंपनियों ने दुकानदारों को राहत देते हुए 1 सितंबर से 19 किलो वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। दिल्ली समेत अन्य शहरों में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर 51.50 रुपये तक सस्ते किए गए हैं। नए दाम सोमवार से ही लागू हो जाएंगे। कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। उसकी कीमत पहले की तरह है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दाम घटाती-बढ़ाती हैं।
रसोई गैस
शहरों में कितनी होगी सिलेंडर की कीमत
दिल्ली में पहले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1,631 रुपये थी, जो अब 51 रुपये घटकर 1,580 रुपये हो गई है। कोलकाता में सिलेंडर 1,734 रुपये से घटकर 1,684 रुपये का हो गया है। जुलाई में यह 1,769 और जून में 1,826 में था। मुंबई में सिलेंडर 51 रुपये घटकर अब 1,531.50 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1,582.50 रुपये में था। चेन्नई में व्यावसायिक सिलेंडर 1,789 रुपये में था, जो अब 1,738 रुपये हो गया है।
कटौती
लगातार हो रही कटौती
पिछले महीने अगस्त में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 58 रुपये की कटौती हुई थी, जबकि उससे पहले जुलाई में 33 रुपये की कमी की गई थी। 1 जून को सिलेंडर की कीमत 24 रुपये घटाए गए थे। तब दिल्ली में 19 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर 1747.50 रुपये की जगह 1,723.50 रुपये का हो गया था। इससे पहले अप्रैल में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर 853 रुपये में है।