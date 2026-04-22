शेयर बाजार: सेंसेक्स सुबह-सुबह 800 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (22 अप्रैल) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने की कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 800 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 800 अंक गिरकर 78,442 के स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 200 अंक टूटकर 24,353 पर आ गया। हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में हल्की मजबूती दिखी और कुछ इंडेक्स आधा प्रतिशत तक बढ़ते नजर आए, जिससे बाजार में मिला-जुला रुख बना रहा।

#1 बैंक और IT शेयरों में बिकवाली बढ़ी बाजार में आज गिरावट की सबसे बड़ी वजह बैंक और IT शेयरों में भारी बिकवाली है। पिछले तीन दिनों में बाजार में करीब 1.6 प्रतिशत की तेजी आई थी, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। निफ्टी बैंक इंडेक्स आधा प्रतिशत से ज्यादा गिरा, जबकि निफ्टी IT इंडेक्स में करीब 4 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई। कमजोर तिमाही नतीजे और कंपनियों के सतर्क बयान से निवेशकों का भरोसा भी कमजोर हुआ है।

#2 वैश्विक तनाव और संकेतों का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव ने भी बाजार पर दबाव बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे निवेशक सतर्क हैं। एशियाई बाजारों में भी कमजोर संकेत देखने को मिले हैं। इसके अलावा मजबूत डॉलर और बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का असर उभरते बाजारों पर पड़ रहा है। इन कारणों से विदेशी निवेशकों का रुख कमजोर बना हुआ है, जिससे बाजार में गिरावट तेज हुई है।

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