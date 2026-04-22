शेयर बाजार में आज IT शेयरों में क्यों देखने को मिल रही गिरावट?

भारतीय शेयर बाजार में आज (22 अप्रैल) IT सेक्टर की शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। HCL टेक्नोलॉजीज के मार्च तिमाही के कमजोर नतीजों और सतर्क मैनेजमेंट टिप्पणी के बाद पूरे सेक्टर में बिकवाली बढ़ गई। कई बड़े IT शेयर 10 प्रतिशत तक गिर गए। निफ्टी IT इंडेक्स 3.35 प्रतिशत टूटकर करीब 30,665 के स्तर पर आ गया और इंडेक्स के सभी शेयर नुकसान में नजर आए।

#1 कमजोर नतीजों से बढ़ा दबाव इस गिरावट की बड़ी वजह HCL टेक के कमजोर नतीजे रहे। कंपनी का राजस्व 3.3 प्रतिशत गिरकर 368.2 करोड़ डॉलर (लगभग 34,000 करोड़ रुपये) रहा, जो अनुमान से कम है। EBIT मार्जिन भी घटकर 16.5 प्रतिशत रह गया। कंपनी ने FY27 के लिए 1.5 से 4.5 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान दिया, जो बाजार की उम्मीद से कम है। कंपनी ने खुद माना कि कमजोर डिमांड, खासकर गैर-जरूरी खर्च में कमी, इसका मुख्य कारण है।

#2 पूरे सेक्टर में फैली कमजोरी इस गिरावट का असर पूरे IT सेक्टर में दिखा है। इंफोसिस, TCS और टेक महिंद्रा जैसे बड़े शेयर भी 2 से 3 प्रतिशत तक गिर गए। इससे संकेत मिलता है कि समस्या सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। इससे पहले TCS और विप्रो के कमजोर नतीजों ने भी बाजार की चिंता बढ़ा दी थी। धीमी प्रोजेक्ट शुरुआत और वैश्विक दबाव के कारण सेक्टर में रिकवरी फिलहाल मुश्किल लग रही है।

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