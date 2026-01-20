शेयर बाजार: सेंसेक्स दो दिनों में 800 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में बीते दो दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। आज (20 जनवरी) बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की तेज गिरावट दर्ज हुई और दो दिनों में यह लगभग 800 अंक टूट चुका है। निफ्टी भी लगातार दबाव में रहा और कारोबार के दौरान अहम स्तरों से नीचे फिसल गया। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी भारी बिकवाली दिखी, जिससे निवेशकों की धारणा कमजोर हुई।

वैश्विक अनिश्चितता वैश्विक अनिश्चितता और ट्रेड वॉर की आशंका बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता है। अमेरिका और यूरोप के बीच संभावित ट्रेड वॉर की आशंका से निवेशक घबराए हुए हैं। टैरिफ बढ़ने की चर्चाओं ने वैश्विक बाजारों को कमजोर किया है, जिसका असर भारतीय शेयरों पर भी पड़ा है। जब अंतरराष्ट्रीय माहौल अस्थिर होता है, तो निवेशक जोखिम लेने से बचते हैं और बिकवाली बढ़ जाती है, जिससे बाजार पर लगातार और तेज दबाव बनता है।

तिमाही कमजोर तिमाही नतीजे और विदेशी बिकवाली घरेलू स्तर पर कंपनियों की तिमाही कमाई भी बाजार को सहारा नहीं दे पा रही है। तीसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से कमजोर और मिले-जुले रहे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा घटा है। इसके साथ ही, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने दबाव बढ़ाया है। रुपये की कमजोरी और बेहतर रिटर्न की तलाश में विदेशी पैसा बाहर जा रहा है, जिसका सीधा असर शेयर बाजार की चाल पर लगातार और काफी समय से पड़ रहा है।

