इंडिगो के परिचालन में गड़बड़ी से शेयरों में गिरावट दर्ज हुई है

इंडिगो को बाजार मूल्यांकन में 36,000 करोड़ रुपये का घाटा, 2 लाख करोड़ से नीचे लुढ़का

क्या है खबर?

इंडिगो का परिचालन गड़बड़ाने का असर इसकी मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के बाजार मूल्यांकन पर पड़ रहा है। यह स्टॉक अब लगातार 7 दिनों से गिरावट के दौर में है और इस अवधि में इसका बाजार मूल्य लगभग 36,000 करोड़ रुपये घट गया है। इससे उसका मूल्यांकन 2 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया है। अक्टूबर, 2024 के बाद सोमवार (8 दिसंबर) को शेयर में सबसे ज्यादा 8 फीसदी तक की गिरावट दर्ज हुई है।