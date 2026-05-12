सेंसेक्स 4 कारोबारी दिनों में 2,700 अंक टूटा

शेयर बाजार: सेंसेक्स 4 कारोबारी दिनों में 2,700 अंक टूटा, क्या है लगातार गिरावट की वजहें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:45 am May 12, 202610:45 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (12 मई) फिर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में 700 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। सुबह 10:30 के करीब सेंसेक्स 680 अंक गिरकर 75,334 के स्तर पर आ गया, वहीं निफ्टी 182 अंक टूटकर 23,632 पर पहुंच गया। बीते चार कारोबारी दिनों में सेंसेक्स में अब तक 2,700 अंकों की गिरावट आ चुकी है, जिससे निवेशकों को लगभग 11 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।