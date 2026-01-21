सेंसक्स 3 दिनों में 2,400 अंक टूटा, क्या है शेयर बाजार में लगातार गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स तीन दिनों में लगभग 2,400 अंक टूट चुका है। आज (21 जनवरी) सुबह बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 1,050 अंक गिरकर 81,124 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 50 भी करीब 200 अंक फिसलकर 24,919.80 तक लुढ़क गया। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई।

वैश्विक तनाव वैश्विक तनाव और टैरिफ वॉर की आशंका शेयर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह बढ़ती वैश्विक चिंताएं हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर की आशंका से निवेशक घबराए हुए हैं। टैरिफ बढ़ने की संभावनाओं से वैश्विक कारोबार और आर्थिक रफ्तार पर असर पड़ने का डर है। इसी अनिश्चित माहौल के कारण निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और बाजार में बिकवाली बढ़ रही है, जिसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है।

रुपया कमजोर रुपया और विदेशी निवेश की निकासी भारतीय शेयर बाजार पर रुपये की कमजोरी का भी दबाव बना हुआ है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। कमजोर रुपये से आयात महंगा होता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी डगमगाता है। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से बाजार में पैसा निकल रहा है, जिससे शेयरों पर और दबाव बढ़ रहा है और गिरावट गहराती जा रही है।

