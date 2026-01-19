शेयर बाजार: सेंसेक्स में 700 अंकों की गिरावट, निफ्टी 25,500 के नीचे लुढ़का

शेयर बाजार: सेंसेक्स में 700 अंकों की गिरावट, निफ्टी 25,500 के नीचे लुढ़का
क्या है खबर?
कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच मुनाफावसूली के चलते सोमवार (19 जनवरी) को भारतीय शेयर बाजार के सभी क्षेत्रों में बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी 50 बेचंमार्क लगभग एक प्रतिशत गिर गए। सेंसेक्स लगभग 700 अंक या 0.80 फीसदी गिरकर 82,898.31 के निचले स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 भी लगभग 0.80 फीसदी लुढ़कर 25,494.35 पर आ गया। रिलायंस, ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसे दिग्गज शेयरों के तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद इनमें सबसे ज्यादा गिरावट आई।
पूंजीकरण
कंपनियों के पूंजीकरण में आई गिरावट
बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज (BSE) के मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी एक प्रतिशत तक की गिरावट आई। निवेशकों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। इसकी वजह BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के लगभग 468 लाख करोड़ रुपये से गिरकर 466 लाख करोड़ रुपये से नीचे गिरना रहा है। इस गिरावट में सबस बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 8 यूरोपीय देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी है।
कारण
इन कारणों से आई गिरावट
शेयर बाजार में गिरावट के लिए तीसरी तिमाही के निराशाजनक नतीजे भी जिम्मेदार रहे हैं। अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीदों के विपरीत IT और बैंकिंग जैसे बड़े क्षेत्रों के आंकड़ों में मामूली सुधार ही देखने को मिला है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली बाजार के लिए एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट से पहले निवेशकों की ओर से बरती जा रही सावधानी भी बाजार में गिरावट का कारण बन रही है।