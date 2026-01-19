कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है

शेयर बाजार: सेंसेक्स में 700 अंकों की गिरावट, निफ्टी 25,500 के नीचे लुढ़का

क्या है खबर?

कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच मुनाफावसूली के चलते सोमवार (19 जनवरी) को भारतीय शेयर बाजार के सभी क्षेत्रों में बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी 50 बेचंमार्क लगभग एक प्रतिशत गिर गए। सेंसेक्स लगभग 700 अंक या 0.80 फीसदी गिरकर 82,898.31 के निचले स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 भी लगभग 0.80 फीसदी लुढ़कर 25,494.35 पर आ गया। रिलायंस, ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसे दिग्गज शेयरों के तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद इनमें सबसे ज्यादा गिरावट आई।