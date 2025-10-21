AWS आउटेज से कंपनियों को लगा अरबों का झटका, जानिए किसे-कितना हुआ नुकसान 

कंपनियां

इन कंपनियों को हुआ नुकसान

आउटेज मॉनिटर ने बैंकिंग, टिकटिंग, उपभोक्ता ऐप्स, डेवलपर टूलिंग, एयरलाइन टेक स्टैक, गेमिंग नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उत्पादों से जुड़ी कंपनियों की समस्याओं को रिकॉर्ड किया। AWS पर निर्भर हाई-ट्रैफिक वाली संपत्तियों में अमेजन रिटेल, स्नैपचैट, जूम, रोबॉक्स, फोर्टनाइट, कैनवा, स्लैक और रेडिट शामिल हैं। स्वतंत्र लागत मॉडलर्स ने पहले अनुमान लगाया था कि बड़े दर्शकों वाली साइट्स प्रत्येक घंटे के लिए करोड़ों डॉलर का नुकसान उठा सकती हैं, जब उनका मुख्य प्रवाह पहुंच से बाहर हो जाता है।