AWS आउटेज से कंपनियों को लगा अरबों का झटका, जानिए किसे-कितना हुआ नुकसान
अमेजन की क्लाउड सर्विस अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के एक प्रमुख क्षेत्र में लंबे समय तक व्यवधान के कारण कई सार्वजनिक और उद्यम प्रणालियां फेल हो गईं। आउटेज-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर दर्ज की गई रिपोर्ट्स लाखों से ऊपर पहुंच गईं, जिनमें शॉपिंग, वित्तीय सेवाओं, विमानन संचालन, गेम्स और ऑनलाइन टूल्स में व्यवधान शामिल है। इंटरनेट-प्रदर्शन फर्मों का कहना है कि रुके हुए लेन-देन और कार्य में व्यवधान से कई कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।
कंपनियां
इन कंपनियों को हुआ नुकसान
आउटेज मॉनिटर ने बैंकिंग, टिकटिंग, उपभोक्ता ऐप्स, डेवलपर टूलिंग, एयरलाइन टेक स्टैक, गेमिंग नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उत्पादों से जुड़ी कंपनियों की समस्याओं को रिकॉर्ड किया। AWS पर निर्भर हाई-ट्रैफिक वाली संपत्तियों में अमेजन रिटेल, स्नैपचैट, जूम, रोबॉक्स, फोर्टनाइट, कैनवा, स्लैक और रेडिट शामिल हैं। स्वतंत्र लागत मॉडलर्स ने पहले अनुमान लगाया था कि बड़े दर्शकों वाली साइट्स प्रत्येक घंटे के लिए करोड़ों डॉलर का नुकसान उठा सकती हैं, जब उनका मुख्य प्रवाह पहुंच से बाहर हो जाता है।
नुकसान
कंपनियों को कितना हुआ नुकसान
आउटेज के कारण कंपनियों का काम रुकने से नुकसान अरबों तक पहुंच गया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेजन को 7.28 करोड़ डॉलर (करीब 640 करोड़ रुपये) का नुकसान होने का अनुमान है। साथ ही स्नैनचैट को 537 लाख, जूम को 468 लाख और रोबोक्स को 361 लाख रुपये का घाटा लग सकता है। इसके अलावा फोर्टनाइट को 351 लाख, कैनवा को 300 लाख, स्लैक को 170 लाख और रेडिट को 130 लाख रुपये का नुकसान होने की संभावना है।