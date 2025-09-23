शेयर बाजार: निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1.5 प्रतिशत की बढ़त, क्या है तेजी की वजह? 

भारतीय शेयर बाजार में ऑटो सेक्टर के शेयरों में आज बड़ी बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.6 प्रतिशत बढ़कर 27,556 अंकों पर पहुंच गया। मारुति सुजुकी , अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स के शेयरों में 3 प्रतिशत तक की बढ़त देखने को मिल रही। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने इस साल निफ्टी 50 इंडेक्स को पीछे छोड़ते हुए अब तक 20 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है, जबकि निफ्टी 50 में सिर्फ 5 प्रतिशत की बढ़त रही है।

शेयर कंपनियों के शेयरों में उछाल मंगलवार के शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी अशोक लीलैंड में देखी गई, जिसका शेयर 2.75 प्रतिशत ऊपर रहा। मारुति सुजुकी और आयशर मोटर्स में करीब 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा, TVS मोटर्स और टाटा मोटर्स जैसी अन्य ऑटो कंपनियों के शेयर भी हरे निशान में कारोबार करते दिखे। निवेशकों में त्योहारी सीजन को लेकर बढ़ते भरोसे ने पूरे सेक्टर में नई ऊर्जा पैदा की है।

कारण तेजी के मुख्य कारण क्या हैं? ऑटो शेयरों में आज तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह नवरात्रि के पहले दिन से बढ़ी ग्राहकी रही। कंपनियों ने कार, बाइक और स्कूटर की पूछताछ और डिलीवरी में मजबूत उछाल दर्ज किया। 22 सितंबर को लागू हुए GST 2.0 के बाद कारों और दोपहिया वाहनों की कीमतों में कमी आई, जिससे बिक्री बढ़ी। नवरात्रि की शुरुआत में ही कई कंपनियों ने रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी दी।