H-1B वीजा समस्या के बीच इन बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने भारतीय मूल के CEO नियुक्त किए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने के बाद भारतीय मूल के कर्मचारियों के लिए अमेरिका में काम करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस बीच 2 बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने भारतीय मूल के नेताओं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। अमेरिकी दूरसंचार कंपनी टी-मोबाइल ने 55 वर्षीय श्रीनिवास श्रीनि गोपालन को CEO बनाने की घोषणा की है, जबकि मोल्सन कूर्स ने 49 वर्षीय राहुल गोयल को नया CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया है।

गोपालन टी-मोबाइल में श्रीनि गोपालन की पदोन्नति गोपालन 1 नवंबर से टी-मोबाइल के CEO पद का कार्यभार संभालेंगे। वह फिलहाल कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं और 2020 से नेतृत्व कर रहे माइक सीवर्ट का स्थान लेंगे। IIM-अहमदाबाद के पूर्व छात्र गोपालन ने पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, वोडाफोन और डॉयचे टेलीकॉम में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने जर्मनी में मोबाइल बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और 5G, AI जैसी तकनीकी पहलों को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

गोयल मोल्सन कूर्स में राहुल गोयल की जिम्मेदारी शिकागो स्थित पेय पदार्थ कंपनी मोल्सन कूर्स ने गोयल को 1 अक्टूबर से नया CEO और अध्यक्ष बनाया है। गोयल 24 वर्षों से कंपनी के साथ जुड़े हैं और अमेरिका, ब्रिटेन तथा भारत में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। मैसूर में इंजीनियरिंग और डेनवर में बिजनेस की पढ़ाई करने वाले गोयल गेविन हैटर्सली की जगह लेंगे, जो वर्ष के अंत तक सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। बोर्ड का मानना है कि गोयल कंपनी को नई दिशा देंगे।