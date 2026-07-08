सेंसेक्स 1,677 अंक टूटकर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,677 अंक टूटकर हुआ बंद, निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपये डूबे

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:30 pm Jul 08, 202604:30 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी में आज (8 जुलाई) भारी गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 1,677 अंक की गिरावट के साथ आज 76,503.60 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 516 अंक फिसलकर 23,882.05 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 259 अंक की गिरावट के साथ 17,604.45 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों को करीब 8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।