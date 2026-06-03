शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 303 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 303 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (3 जून) हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 303 अंक की गिरावट के साथ आज 74,346.17 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 77 अंक फिसलकर 23,405.60 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 96 अंकों की गिरावट के साथ 17,190.50 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया, NHPC और GE वेर्नोवा TD ने क्रमशः 4.87 फीसदी, 3.89 फीसदी और 3.84 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मैनकाइंड फार्मा और एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयरों में भी क्रमशः 3.07 फीसदी और 2.75 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। TCS, परसिस्टेंट, LTM , कोफोर्ज और टेक महिंद्रा क्रमशः 8.39 फीसदी, 6.82 फीसदी, 6.66 फीसदी, 6.49 फीसदी और 6.31 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.62 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।