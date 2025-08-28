शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 705 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (28 अगस्त) हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 705 अंक की गिरावट के साथ आज 80,080.57 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 211 अंक फिसलकर 24,500.90 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 203 अंकों की गिरावट के साथ 15,817.35 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज कल्याण ज्वेलर्स, UNO मिंडा और जिंदल स्टेनलेस ने क्रमशः 2.36 फीसदी, 1.47 फीसदी और 1.41 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। टाइटन कंपनी और पेट्रोनेट LNG के शेयरों में भी क्रमशः 1.22 फीसदी और 1.04 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। अडाणी टोटल गैस, आदित्य बिड़ला फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, पूनावाला फाइनेंस और CESC क्रमशः 6.79 फीसदी, 5.43 फीसदी, 5.34 फीसदी, 5.10 फीसदी और 4.62 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह शेयर बाजार में क्यों दर्ज हुई गिरावट? शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर नए टैरिफ लगाने के कारण दर्ज हुई, जिससे शुल्क 50 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसके साथ ही, विदेशी निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली, अगस्त में ही 34,000 करोड़ रुपये से अधिक शेयर बेचने, ऊंचे मूल्यांकन और कमजोर आय ने भी दबाव बढ़ाया। वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं और आर्थिक कमजोरी की चिंता से निवेशकों का भरोसा डगमगाया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट आई।