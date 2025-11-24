शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 331 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का 

टॉप गेनर्स में आज रेल विकास, NBCC (इंडिया) और KPIT टेक ने क्रमशः 3.46 फीसदी, 3.43 फीसदी और 2.51 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। टेक महिंद्रा और AB कैपिटल के शेयरों में भी क्रमशः 2.27 फीसदी और 1.90 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। सम्मान कैपिटल, CG पावर, प्रेस्टिज एस्टेट, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रिक क्रमशः 4.17 फीसदी, 3.83 फीसदी, 3.39 फीसदी, 3.26 फीसदी और 3.01 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.53 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।