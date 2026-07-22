शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 715 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 715 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (22 जुलाई) भारी गिरावट दर्ज हुई है। दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 715 अंक की गिरावट के साथ 76,755.05 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 191 अंक फिसलकर 23,996.25 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 207 अंक की गिरावट के साथ 17,884.15 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज बजाज ऑटो, कल्याण ज्वेलर्स और TVS मोटर्स ने क्रमशः 5.72 फीसदी, 3.31 फीसदी और 3.05 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। नेस्ले और पॉलीकैब के शेयरों में भी क्रमशः 2.87 फीसदी और 2.10 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
बंधन बैंक, ओरेकल फाइनेंसियल सर्विसेज, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, अडाणी ग्रीन एनर्जी और मफसिस क्रमशः 16.92 फीसदी, 6.71 फीसदी, 5.70 फीसदी, 4.51 फीसदी और 4.47 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.26 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।