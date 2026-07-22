शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 715 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज बजाज ऑटो, कल्याण ज्वेलर्स और TVS मोटर्स ने क्रमशः 5.72 फीसदी, 3.31 फीसदी और 3.05 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। नेस्ले और पॉलीकैब के शेयरों में भी क्रमशः 2.87 फीसदी और 2.10 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

बंधन बैंक, ओरेकल फाइनेंसियल सर्विसेज, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, अडाणी ग्रीन एनर्जी और मफसिस क्रमशः 16.92 फीसदी, 6.71 फीसदी, 5.70 फीसदी, 4.51 फीसदी और 4.47 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।