शेयर बाजार: सेंसेक्स 297 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (14 अक्टूबर) हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 297 अंक की गिरावट के साथ आज 82,029.98 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 81 अंक फिसलकर 25,145.50 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 153 अंकों की गिरावट के साथ 16,500.25 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज MCX इंडिया, सोना BLW और इंडियन रिन्यू ने क्रमशः 5.15 फीसदी, 3.91 फीसदी और 3.22 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। 360 वन वाम और एंजल वन के शेयरों में भी क्रमशः 1.91 फीसदी और 1.66 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। टाटा मोटर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, वोडाफोन-आइडिया, बंधन बैंक और UNO मिंडा क्रमशः 40.15 फीसदी, 4.22 फीसदी, 3.67 फीसदी, 3.49 फीसदी और 3.39 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतेंआज उच्च्तम स्तर पर पहुंच गई हैं। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.76 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।