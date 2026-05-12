शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,456 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (12 मई) भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 1,456 अंक की गिरावट के साथ आज 74,559.24 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 436 अंक फिसलकर 23,379.55 अंक पर बंद हुआ है। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 425 अंकों की गिरावट के साथ 17,055.50 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज ऑयल इंडिया, ONGC और बायोकॉन ने क्रमशः 7.66 फीसदी, 4.80 फीसदी और 3.07 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वेदांता और हिंद जिंक के शेयरों में भी क्रमशः 2.23 फीसदी और 2.03 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। कायन्स टेक, JSW एनर्जी, UPL, कल्याण ज्वेलर्स और डिक्सन टेक्नोलॉजी क्रमशः 7.22 फीसदी, 6.95 फीसदी, 6.41 फीसदी, 6.07 फीसदी और 5.89 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में उछाल
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज उछाल देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.68 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।