शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 79 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज लूपिन, हीरो मोटोकॉर्प और कोफोर्ज लिमिटेड ने क्रमशः 4.99 फीसदी, 4.15 फीसदी और 4.02 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। NCC और ब्लू स्टार के शेयरों में भी क्रमशः 3.48 फीसदी और 3.23 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। BHEL, अडाणी इंटरप्राइजेज, SRF, अडाणी ग्रीन एनर्जी और PNB हाउसिंग फाइनेंस क्रमशः 4.95 फीसदी, 2.20 फीसदी, 2.18 फीसदी, 2.18 फीसदी और 2.08 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत में बढत

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.15 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।