शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 79 अंक ऊपर

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद (तस्वीर: फ्रीपिक)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 07, 2025
04:55 pm
क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (7 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 79 अंक की बढ़त के साथ आज 80,623.26 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 21 अंक चढ़कर 24,596.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 78 अंक की बढ़त के साथ 16,034.05 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स 

टॉप गेनर्स में आज लूपिन, हीरो मोटोकॉर्प और कोफोर्ज लिमिटेड ने क्रमशः 4.99 फीसदी, 4.15 फीसदी और 4.02 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। NCC और ब्लू स्टार के शेयरों में भी क्रमशः 3.48 फीसदी और 3.23 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। BHEL, अडाणी इंटरप्राइजेज, SRF, अडाणी ग्रीन एनर्जी और PNB हाउसिंग फाइनेंस क्रमशः 4.95 फीसदी, 2.20 फीसदी, 2.18 फीसदी, 2.18 फीसदी और 2.08 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत में बढत

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.15 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।