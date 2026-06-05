शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 116 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 32 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 116 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 32 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (5 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 116 अंक की बढ़त के साथ आज 74,243.34 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 49 अंक चढ़कर 23,336.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 65 अंकों की गिरावट के साथ 17,198.90 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज अडाणी ग्रीन एनर्जी, अडाणी एनर्जी और फोर्टिस हेल्थ ने क्रमशः 7.19 फीसदी, 3.88 फीसदी और 2.98 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कल्याण ज्वेलर्स और अंबर एंटरप्राइज के शेयरों में भी क्रमशः 2.69 फीसदी और 2.69 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। हिंद जिंक, नालको, BSE लिमिटेड, वेदांता और सेल क्रमशः 6.14 फीसदी, 4.42 फीसदी, 3.80 फीसदी, 3.63 फीसदी और 3.42 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.54 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.55 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।