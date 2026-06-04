शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स चढ़ा 109 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज फोर्स मोटर्स, निप्पन और PG एलेक्टरोप्लास्ट ने क्रमशः 6.23 फीसदी, 4.76 फीसदी और 4.55 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वोल्टास और हिटाची एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 4.17 फीसदी और 3.79 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। नालको, BHEL, पतंजलि फूड्स, सेल और PB फिनटेक क्रमशः 5.24 फीसदी, 4.21 फीसदी, 3.26 फीसदी, 3.22 फीसदी और 2.67 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत मामूली बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज मामूली बदलाव देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.56 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.59 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।