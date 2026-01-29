शेयर बाजार: सेंसेक्स 221 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी में दर्ज हुई इतनी तेजी

टॉप गेनर्स में आज ABB इंडिया, नालको और ऑयल इंडिया ने क्रमशः 8.54 फीसदी, 5.59 फीसदी और 4.94 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। टाटा स्टील और अडाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 4.37 फीसदी और 4.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। KPIT टेक, केनरा बैंक, सोलर इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स और SBI लाइफ इंश्योरेंस क्रमशः 5.70 फीसदी, 4.70 फीसदी, 4.23 फीसदी, 3.81 फीसदी और 2.77 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज फिर बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.76 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 3.86 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।