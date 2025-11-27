LOADING...
शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त हुई दर्ज (तस्वीर: फ्रीपिक)

शेयर बाजार में आज 110 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 26,215 पर पहुंचा 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Nov 27, 2025
04:38 pm
क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (27 नवंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 110 अंक की बढ़त के साथ आज 85,720.38 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंक चढ़कर 26,215.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 27 अंक की बढ़त के साथ 17,451.70 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स 

टॉप गेनर्स में आज अशोक लेलैंड, मदरसन और LTIमाइंडट्री ने क्रमशः 7.02 फीसदी, 3.86 फीसदी और 2.39 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बजाज फाइनेंस और कोफोर्ज के शेयरों में भी क्रमशः 2.29 फीसदी और 2.09 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। कायन्स टेक, PG एलेक्टरोप्लास्ट, अम्बर एंटरप्राइज, आयशर मोटर्स और इंडियन बैंक क्रमशः 3.85 फीसदी, 3.10 फीसदी, 2.73 फीसदी, 2.60 फीसदी और 2.45 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.26 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.62 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।