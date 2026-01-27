शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 319 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

टॉप गेनर्स में आज सोना BLW, MCX इंडिया और अडाणी एंटरप्राइज ने क्रमशः 6.95 फीसदी, 5.96 फीसदी और 5.11 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एक्सिस बैंक और अडाणी एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 4.59 फीसदी और 4.48 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। सिंजीन इंटरनेशनल, JSW एनर्जी, गोदरेज कंज्यूमर, नुवामा वेल्थ और M&M क्रमशः 9.95 फीसदी, 7.87 फीसदी, 5.36 फीसदी, 5.06 फीसदी और 4.23 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

सोना-चांदी की कीमतें बढ़त के बाद आज और ऊंचाई पहुंच गई हैं। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 3.42 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।