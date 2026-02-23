शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 479 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज इंडियन बैंक, कमिंस और सीमेंस ने क्रमशः 3.81 फीसदी, 3.18 फीसदी और 2.99 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अडाणी पोर्ट्स और भारत फोर्ज के शेयरों में भी क्रमशः 2.93 फीसदी और 2.92 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। IDFC फर्स्ट बैंक, UPL, AU स्मॉल फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजी और कोफोर्ज क्रमशः 16.13 फीसदी, 14.30 फीसदी, 5.40 फीसदी, 4.27 फीसदी और 3.85 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.58 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.65 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।