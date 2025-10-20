शेयर बाजार में आज 411 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 26,000 के पहुंचा

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज AU स्मॉल फाइनेंस, RBL बैंक और फेडरल बैंक ने क्रमशः 9.10 फीसदी, 9.07 फीसदी और 6.92 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। IDFC फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 6.15 फीसदी और 5.41 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। डिक्सन टेक्नोलॉजी, ICICI बैंक, हिंद जिंक, श्री सीमेंट और JSW एनर्जी क्रमशः 3.74 फीसदी, 3.22 फीसदी, 2.77 फीसदी, 2.68 फीसदी और 2.63 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।