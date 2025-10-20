शेयर बाजार में आज 411 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 26,000 के पहुंचा

शेयर बाजार में आज 411 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 26,000 के पहुंचा
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (20 अक्टूबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 411 अंक की बढ़त के साथ आज 84,363.37 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 133 अंक चढ़कर 25,843.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 143 अंक की बढ़त के साथ 16,812.60 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज AU स्मॉल फाइनेंस, RBL बैंक और फेडरल बैंक ने क्रमशः 9.10 फीसदी, 9.07 फीसदी और 6.92 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। IDFC फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 6.15 फीसदी और 5.41 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। डिक्सन टेक्नोलॉजी, ICICI बैंक, हिंद जिंक, श्री सीमेंट और JSW एनर्जी क्रमशः 3.74 फीसदी, 3.22 फीसदी, 2.77 फीसदी, 2.68 फीसदी और 2.63 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत घटी
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.26 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.60 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।