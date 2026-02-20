शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 316 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज ABB इंडिया, हिटाची एनर्जी और KEI इंडस्ट्रीज ने क्रमशः 4.68 फीसदी, 4.46 फीसदी और 4.10 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट और हिंडाल्को के शेयरों में भी क्रमशः 3.92 फीसदी और 3.32 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है। परसिस्टेंट, इन्फो एज, सुजलॉन एनर्जी, UPL और SBI कार्ड क्रमशः 3.30 फीसदी, 1.79 फीसदी, 1.75 फीसदी, 1.66 फीसदी और 1.58 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.54 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.45 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।