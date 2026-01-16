शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 187 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज फेडरल बैंक, एंजल वन और इंफोसिस ने क्रमशः 9.70 फीसदी, 9.09 फीसदी और 5.76 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज और टेक महिंद्रा के शेयरों में भी क्रमशः 5.76 फीसदी और 5.13 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। हिटाची एनर्जी, इटरनल, पतंजलि फूड्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी और नालको क्रमशः 4.23 फीसदी, 3.98 फीसदी, 3.85 फीसदी, 3.36 फीसदी और 3.21 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.42 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.83 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।