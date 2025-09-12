परप्लेक्सिटी AI पर अब इस कंपनी ने किया मुकदमा, कॉपीराइट उल्लंघन का लगाया आरोप

परप्लेक्सिटी AI पर अब इस कंपनी ने किया मुकदमा

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:22 am Sep 12, 202511:22 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्च इंजन कंपनी परप्लेक्सिटी पर मेरियम-वेबस्टर और उसकी मूल कंपनी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है। कंपनी कहना है कि परप्लेक्सिटी का 'आंसर इंजन' उसकी कंटेंट को बिना अनुमति और बिना भुगतान के इस्तेमाल करता है। यह सिस्टम यूजर्स को सीधे जवाब देता है, जिससे लोग असली वेबसाइट पर नहीं जाते और प्रकाशकों की कमाई घटती है। यह मुकदमा न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में दायर हुआ है।