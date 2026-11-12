शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 31 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 31 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (12 नवंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 31 अंक की बढ़त के साथ आज 81,911.01 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 25,299.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 131 अंकों की बढ़त के साथ 17,884.95 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज वन 97 पेमेंट, AB कैपिटल और कल्याण ज्वेलर्स ने क्रमशः 7.31 फीसदी, 5.93 फीसदी और 5.91 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। फोएनिक्स मिल्स और मैक्स फाइनेंशियल के शेयरों में भी क्रमशः 5.57 फीसदी और 5.53 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
पेज इंडस्ट्रीज, ONGC, भारत डायनामिक्स, एल्केम लैब और हिन्द पेट्रो क्रमशः 12.91 फीसदी, 4.37 फीसदी, 3.06 फीसदी, 2.72 फीसदी और 2.56 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.41 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 1.86 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।