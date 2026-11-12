शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 31 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला

टॉप गेनर्स में आज वन 97 पेमेंट, AB कैपिटल और कल्याण ज्वेलर्स ने क्रमशः 7.31 फीसदी, 5.93 फीसदी और 5.91 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। फोएनिक्स मिल्स और मैक्स फाइनेंशियल के शेयरों में भी क्रमशः 5.57 फीसदी और 5.53 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

पेज इंडस्ट्रीज, ONGC, भारत डायनामिक्स, एल्केम लैब और हिन्द पेट्रो क्रमशः 12.91 फीसदी, 4.37 फीसदी, 3.06 फीसदी, 2.72 फीसदी और 2.56 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।